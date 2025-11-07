Індія значною мірою призупинила закупівлі російської нафти після запровадження санкцій і тарифів з боку Вашингтона.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Трамп про закупівлю Індією нафти з РФ

Журналіст поцікавився у глави Білого дому перебігом переговорів із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

– Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії, – відповів Трамп.

За його словами, Моді запросив його відвідати Індію. Глава Білого дому пообіцяв у відповідь, що здійснить такий візит, ймовірно, наступного року.

У середині жовтня Трамп заявля, що Індія більше не купуватиме російську нафту, у чому його запевнив Нарендра Моді.

На тлі слів американського президента у МЗС Індії заявили, що для Делі пріоритетом є забезпечення інтересів індійських споживачів.

