Трамп заявив, що Індія “здебільшого” припинила купувати нафту в РФ
Індія значною мірою призупинила закупівлі російської нафти після запровадження санкцій і тарифів з боку Вашингтона.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.
Трамп про закупівлю Індією нафти з РФ
Журналіст поцікавився у глави Білого дому перебігом переговорів із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
– Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії, – відповів Трамп.
За його словами, Моді запросив його відвідати Індію. Глава Білого дому пообіцяв у відповідь, що здійснить такий візит, ймовірно, наступного року.
У середині жовтня Трамп заявля, що Індія більше не купуватиме російську нафту, у чому його запевнив Нарендра Моді.
На тлі слів американського президента у МЗС Індії заявили, що для Делі пріоритетом є забезпечення інтересів індійських споживачів.