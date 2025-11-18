Трамп готовий підписати закон про санкції проти Росії, але є умова – ЗМІ
- Трамп готовий підписати санкції проти РФ, але хоче зберегти за собою остаточне рішення щодо їхнього застосування.
- Законопроєкт передбачає 500% мита на імпорт із країн, що купують російську нафту, газ або уран, та санкції проти Ірану.
Президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про запровадження санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких таких заходів.
Про це повідомляє Reuters , посилаючись на слова високопоставленого представника Білого дому.
Трамп готовий підтримати санкції проти РФ
У неділю ввечері Трамп заявив журналістам, що він “не має нічого проти” того, що республіканці працюють над законом про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією, через нездатність Москви домовитися про мирну угоду з Україною.
Глава Білого дому заявив, що законодавці можуть прийняти його пропозицію додати Іран до санкцій.
Двопартійний законопроєкт про вторинні санкції проти Росії, який навесні 2025 року представили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь, передбачає запровадження мит у розмірі 500% на імпорт із країн, що купують російську нафту, газ або уран.
Документ також містить санкції проти будь-якої держави, яка продовжує імпортувати російський уран.
Грем влітку натякав, що Трамп нібито готовий підтримати документ і що його розглянуть після сенатської перерви. Але після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці сенат призупинив розгляд законопроєкту щонайменше до потенційної їхньої зустрічі в Будапешті, яка не відбулася.