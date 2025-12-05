Венс про війну в Україні: Сподіваємося на хороші новини найближчими тижнями
Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав невдачу в укладенні угоди про припинення війни Росії проти України найбільшим розчаруванням на посаді.
Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.
Венс про припинення війни РФ проти України
Він зауважив, що ситуація між Росією та Україною вже давно є джерелом постійного розчарування для Білого дому.
За його словами, у Вашингтоні справді вважали і президент неодноразово це повторював, що саме цю війну буде найлегше врегулювати.
Венс додав, що якби хтось раніше припустив, що досягти миру на Близькому Сході буде простіше, ніж миру у Східній Європі, він би сприйняв це як абсурд.
Водночас, Венс сказав, що залишається оптимістом.
– Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не досягли кінцевої мети. Я думаю, що є надія — сподіваємося, що найближчими тижнями з’являться хороші новини з цього приводу, — сказав він.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито хотів би закінчити війну в Україні.
За словами американського лідера, таке враження склалося у Стіва Віткоффа і Джерада Кушнера під час розмови у Москві з диктатором.