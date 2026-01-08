США виходять з 66 міжнародних організацій, включно з установами ООН та структурами поза нею.

Про це йдеться у меморандумі, який 8 січня опублікував Білий дім.

Вихід США з 66 міжнародних організацій: що відомо

Зазначається, що президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який наказує всім виконавчим департаментам та агентствам припинити участь у діяльності та фінансуванні 35 організацій, що не входять до складу Організації Об’єднаних Націй (ООН), та 31 установи ООН, які “діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США”.

– Це відбувається після розпорядження на початку цього року про перегляд усіх міжнародних міжурядових організацій, конвенцій та договорів, членом або учасником яких є Сполучені Штати, або які Сполучені Штати фінансують чи підтримують, – йдеться у документі.

Повідомляється, що такий крок звільнить американських платників податків від витрат на організації, які “просувають глобалістські плани вище пріоритетів США або вирішують важливі питання неефективно”.

Адміністрація Трампа вважає, що ці кошти можна буде перерозподілити для “підтримки відповідних місій” для пріоритету під назвою Америка понад усе.

– Багато з цих організацій пропагують радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету та економічній могутності США.

Американські платники податків витратили мільярди на ці організації з незначною віддачею, тоді як вони часто критикують політику США, просувають порядок денний, що суперечить нашим цінностям, або марнують гроші платників податків, нібито вирішуючи важливі питання, але не досягаючи жодних реальних результатів, – йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Таким чином в адміністрації плануть “ставити Америку на перше місце на світовій арені” та забезпечувати, щоб міжнародні відносини служили інтересам США.

Нагадаємо, очікується, що США залишать ВООЗ 22 січня 2026 року. Трамп заявив про це одразу після того, як склав присягу на другий термін президентства.