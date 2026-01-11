Сполучені Штати Америки вже наступного тижня можуть скасувати ще більше санкцій проти Венесуели, щоб полегшити продаж нафти.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Reuters.

Бессент про санкції США проти Венесуели

– Ми скасовуємо санкції на нафту, яка продаватиметься, – наголосив міністр фінансів США.

За словами Бессента, для відновлення економіки країни можуть залучити майже $5 млрд заморожених грошових активів Венесуели у спеціальних правах запозичення Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Журналісти запитали у Бессанта, коли з Венесуели можуть бути зняті санкції. У відповідь він зазначив, що це може відбутися вже наступного тижня. Однак міністр фінансів США не розповів, про які саме санкції йдеться.

Білий дім прагне відновити стабільність у Венесуелі та залучити американських нафтовиків назад до країни. Такі кроки стали можливими через тиждень після спецоперації в Каракасі, під час якої сили США затримали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро для пред’явлення йому звинувачень у наркотрафіку в суді Нью-Йорка.

Чинні санкції США блокують можливість міжнародних банків і кредиторів взаємодіяти з венесуельським урядом без спеціальних дозволів. Фінансові установи переконані, що ці бар’єри унеможливлюють реструктуризацію боргу обсягом $150 млрд – критично важливий крок для відновлення припливу приватних інвестицій в економіку країни.

За словами Бессента, МВФ та Світовий банк уже розпочали консультації з ним щодо питання Венесуели. Він наголосив, що Міністерство фінансів США виявляє готовність перевести спеціальні права запозичення Венесуели, які перебувають у розпорядженні МВФ, у доларовий еквівалент для подальшого фінансування відбудови країни.