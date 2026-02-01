Пентагон почав розміщувати додаткові засоби протиповітряної оборони на Близькому Сході, щоб захистити Ізраїль, союзників США та американські війська у разі відповіді Ірану.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова американських посадовців.

Чому США посилюють ППО на Близькому Сході

Як стверджують посадовці США, військові вже сьогодні можуть завдати обмежених авіаударів по Ірану, якщо буде відповідний наказ американського президента Дональда Трампа.

На думку посадовців, ймовірно, пропорційну відповідь з боку Ірану може викликати рішучий напад з боку США, тому їм необхідно мати потужні засоби протиповітряної оборони для захисту Ізраїлю та американських військ.

Як зазначили у виданні, США вже мають засоби протиповітряної оборони в регіоні, включаючи есмінці, які здатні збивати повітряні об’єкти, які несуть загрозу.

Спираючись на дані моніторингу польотів та супутникові розвіддані, офіційні особи підтвердили, що Пентагон посилює захист своїх підрозділів на Близькому Сході. Зокрема, додаткові батареї THAAD та зенітні комплекси Patriot розгортають у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Катарі та Саудівській Аравії.

У виданні зазначили, що Міноборони США вже перекинуло три ескадрильї винищувачів F-15E до Йорданії, які можуть зіграти певну роль у ліквідації іранських безпілотників.

Спостерігається й інша активність військ. У четвер, 29 січня, шість винищувачів F-35 Національної гвардії Вермонту здійснили посадку на Азорських островах, скоротивши дистанцію до Близького Сходу.

Крім того, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler перебазували з Пуерто-Рико до Іспанії.

У виданні зазначають, що залучення комплексів THAAD є чітким сигналом підготовки США до ймовірного конфлікту. Це рішення виглядає особливо вагомим з огляду на те, що Пентагон має лише сім боєздатних батарей, які протягом останнього року були розподілені по різних регіонах.

Журналісти нагадали, що THAAD відіграли важливу роль у захисті ізраїльських населених пунктів від іранських атак протягом літа минулого року, особливо коли в Ізраїлю закінчилися власні ракети-перехоплювачі Arrow.

28 січня президент США Дональд Трамп відправив флот до Ірану, висунувши ультиматум щодо ядерної угоди. У відповідь в Ірані почали погрожувати масштабним конфліктом, якщо США розпочнуть військові дії.

