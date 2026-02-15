Американські військові затримали в Індійському океані танкер Veronica III, який порушив санкції, впроваджені адміністрацією США.

Про це повідомило Міністерство оборони США в X.

Затримання судна Veronica III в США: що відомо

Зазначається, що військові відстежували це судно від Карибського басейну до Індійського океану.

Військові США зауважують, що операція минула без інцидентів. Судну провели перевірку та взяли його на абордаж за порушення санкційного режиму.

Пентагон застеріг інші танкери від подібних спроб порушення санкцій в майбутньому.

– Міжнародні води не є притулком. На суші, в повітрі чи на морі ми знайдемо вас і покараємо, – попередили американські військові.

Згідно з інформацією на ресурсі Головного управління розвідки Міноборони України War Sanctions, судно Veronica III було залучене до незаконного перевезення сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War ???????? (@DeptofWar) February 15, 2026

Нагадаємо, що 7 січня берегова охорона США провела дві скоординовані операції та захопила танкери тіньового флоту РФ Bella I (за новою назвою – танкер Марінера) і Sophia в Атлантиці та поблизу Карибського басейну.

