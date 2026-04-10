Американський президент Дональд Трамп пригрозив Ірану, що США можуть поновити військові дії, якщо мирну угоду так і не буде укладено.

Про це 10 квітня написали у New York Post.

Як Трамп погрожує Ірану

Дональд Трамп наголосив, що США завантажують кораблі своїми найкращими боєприпасами та зброєю, що будь-коли була створена.

Лідер США зауважив, що збирається використовувати кораблі “дуже ефективно”, якщо угода не відбудеться.

Також Трамп сказав, що у Тегерана нібито “немає карт” напередодні переговорів.

– Іранці, здається, не усвідомлюють, що в них немає жодних переваг, окрім короткострокового грабування всього світу шляхом використання міжнародних водних шляхів. Єдина причина, чому вони живі сьогодні, – це переговори! – написав він у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, після домовленості про перемир’я через Ормузьку протоку пройшло 15 суден, з них 4 – танкери з нафтою або газом.

Для порівняння, до початку конфлікту через Ормузьку протоку в середньому щодня проходило близько 138 суден.

