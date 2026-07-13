Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який нещодавно раптово пішов із життя, помер після розриву аорти.

Про це йдеться у попередніх висновках судово-медичного експерта, повідомляє The Associated Press із посиланням на його пресслужбу.

Ліндсі Грем помер: яка причина смерті

Розрив внутрішньої стінки аорти, який називають розшаровуванням аорти, був пов’язаний із затвердінням артерій американського сенатора.

Зараз дивляться

Зазначається, що офіційну причину смерті Ліндсі Грема оголосять після токсикологічних та мікроскопічних досліджень.

Спочатку його офіс повідомляв, що він страждав від короткочасної та раптової хвороби.

Згідно із законодавством Південної Кароліни, губернатор-республіканець Генрі Макмастер призначить тимчасову заміну Грему, який балотувався на п’ятий термін у листопаді.

Нового кандидата оберуть на спеціальних праймериз, які мають відбутися протягом кількох тижнів після вакансії. Переможець листопадових загальних виборів розпочне повний шестирічний термін у січні.

Грем – республіканець з Південної Кароліни. Він прослужив в американському Конгресі понад три десятиліття. Ліндсі Грем помер в суботу, 11 липня. Йому виповнився 71 рік за два дні до смерті.

Політик був однією з найвпливовіших фігур у Вашингтоні з питань міжнародної політики та консультував президента США Дональда Трампа з таких питань, як війна в Ірані та Росія.

Нещодавно Грем оголосив про угоду з адміністрацією Білого дому щодо просування пакету санкцій проти Росії за війну проти України.

Україна та міжнародна спільнота висловили співчуття через раптову смерть Ліндсі Грема. Низка лідерів України, Європи та США назвали його відданим захисником свободи та цінностей демократичного світу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.