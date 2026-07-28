Сполучені Штати Америки в Організації Об’єднаних Націй закликали до негайного припинення вогню, щоб відновити переговори між Україною та Росією для досягнення довгострокового миру.

Про це заявив представник США Ден Негреа під час засідання Ради Безпеки ООН.

США в ООН про припинення вогню

Як стверджує американський дипломат, весь світ продовжує платити високу ціну за війну Росії проти України. На його думку, численних жертв можна було б уникнути, якби Москва відгукнулася на заклики про завершення війни.

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– Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну. Вона має закінчитися. США знову закликають до негайного припинення вогню, щоб Росія та Україна сумлінно домовилися про довгострокове врегулювання цього конфлікту, – сказав він.

За словами представника США, Вашингтон висловлює готовність шукати шляхи дипломатичного врегулювання війни, а також виступати посередником у переговорах між Україною та РФ.

Як наголосив Ден Негреа, відданість Сполучених Штатів Америки для досягнення миру в Україні залишається незмінною.

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