Війна з Іраном призвела до дефіциту боєприпасів та їхнього постачання у Сполучених Штатах Америки.

Про це йдеться у звіті Генерального інспектора Міністерства оборони США, повідомляє BBC.

У США виник дефіцит боєприпасів через війну з Іраном

Висновки незалежного наглядового органу прямо суперечать заявам президента США Дональда Трампа, який неодноразово заперечував наявність будь-яких проблем із забезпеченням американських Збройних сил.

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За оцінками наглядового органу, в період з лютого до червня США витратили понад $22 млрд лише на боєприпаси, що спричинило стратегічний дефіцит запасів.

Зараз Міністерство оборони США працює над спрощенням процесів закупівель та скороченням термінів виробництва, щоб вирішити цю проблему та швидко відреагувати на непередбачені обставини.

Трамп називав такі повідомлення фейковими новинами та стверджував, що США мають практично необмежену кількість боєприпасів, а також накопичують запаси для будь-яких непередбачених ситуацій.

Опублікований документ є першим незалежним поглядом на зазвичай засекречені дані щодо арсеналів США. Хоча точна кількість зброї у звіті не розкривається, проте попередні оцінки експертів також свідчать про таку тенденцію.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) від кінця липня, під час війни американські сили витратили значний обсяг систем далекого наземного нападу та засобів ППО/ПРО, якими перехоплювали іранські атаки. Запаси деяких ракет, зокрема, для систем Patriot та THAAD, вичерпалися більш ніж наполовину.

З 28 лютого до 30 червня загальні витрати США на війну склали $33,4 млрд (24,7 млрд фунтів стерлінгів). З них втрати обладнання оцінюються у $3,7 млрд, а інші витрати — у $7,4 млрд.

Серед знищених за різних обставин одиниць — чотири винищувачі F-15E, один високотехнологічний ударний винищувач F-35 та 30 безпілотників MQ-9.

На початку військових дій Трамп неодноразово запевняв, що конфлікт із залученням США та Ізраїлю закінчиться протягом кількох тижнів. Однак останнім часом він заявив, що протистояння може продовжуватися після проміжних виборів у США в листопаді.

Тим часом опитування Reuters/Ipsos, оприлюднене на початку вересня, засвідчило непопулярність цієї війни серед американців. Лише 23% громадян країни та половина прихильників Республіканської партії вважають, що позиції США щодо Ірану стали сильнішими порівняно з періодом до початку бойових дій.

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