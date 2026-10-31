США можуть запросити президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів Групи двадцяти (G20), який відбудеться 14–15 грудня в Маямі. Головною умовою для такого рішення є можливість досягнення конкретних і позитивних результатів.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції в Атланті за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20.

У США не виключають запрошення Зеленського на саміт G20

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої участі українського президента у грудневому саміті в Маямі, американський держсекретар наголосив, що це питання перебуває в компетенції президента США Дональда Трампа.

Зараз дивляться

— Це зустріч на рівні лідерів. Рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо в результаті його (Зеленського, — Ред.) участі може статися щось позитивне, але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу, — заявив Рубіо.

Водночас держсекретар США оцінив поточний стан дипломатичних зусиль, зауваживши, що повномасштабна війна Росії проти України наразі не перебуває на стадії мирного врегулювання.

— Ми й далі намагатимемося побачити, чи зможемо досягти угоди. Але я тут не для того, щоб казати вам, що ми на її порозі. Але, сподіваюся, ми на порозі, — додав він.

Варто зазначити, що раніше Рубіо назвав “дуже мудрим” рішення Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на РФ у контексті дизельної угоди. Крім того, адміністрація США розглядає можливість зняття санкцій з російського урядового інвестиційного фонду.

США вже направили запрошення російському диктатору Путіну на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч із Трампом. Водночас сам президент США заявляв, що не знає, чи погодиться Путін на тристоронній формат перемовин із Зеленським у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський вважає саміт G20 потенційним майданчиком для тристоронньої зустрічі у форматі Україна–США–РФ, яка здатна дати реальний результат. Про це він заявив під час спілкування з журналістами після виступу на Генеральній асамблеї ООН, додавши, що ідея проведення таких перемовин на полях G20 належить американській стороні.

Також під час перебування на канадській військовій базі Норт-Бей Зеленський підтвердив, що готовий приїхати на саміт у Маямі та особисто зустрітися з Путіним, якщо той прибуде на форум.

Попри ініціативи дипломатичного врегулювання, Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкидає можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Маямі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.