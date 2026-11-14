У США танкер зіткнувся з пасажирським круїзним судном American Heritage, яке стояло біля причалу на річці Міссісіпі у Новому Орлеані. Внаслідок цього постраждали 32 людини. Деякі пасажири впали у воду. Рятувальникам вдалося знайти всіх, хто перебував на борту.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

У США танкер протаранив круїзний лайнер

Зіткнення сталося з пасажирським судном American Heritage, що належить компанії American Cruise Lines.

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За даними газети The Advocate із посиланням на неназваних представників порту Нового Орлеана, на момент зіткнення на борту круїзного лайнера перебували 129 пасажирів.

Оскільки рятувальним службам вдалося розшукати всіх пасажирів і членів екіпажу, то представники місцевої влади назвали порятунок людей “дивом на Міссісіпі”.

У Береговій охороні США заявили, що оперативно відреагували на зіткнення та тимчасово перекрили судноплавство на цій ділянці річки.

Остаточну причину аварії фахівці ще встановлюють. Водночас капітанка Берегової охорони США Мелані Бернем зазначила, що до аварії призвела несправність системи керування судном.

Свідок аварії Джеймі Голфорд розповів журналістам, що бачив, як круїзний лайнер врізався в причал після зіткнення.

— Це звучало як фільм про війну. Тільки уявіть собі хрускіт тонн сталі. Саме так це звучало. Це було схоже на щось з Титаніка, — уточнив він.

Холфорд додав, що бачив, як пасажири та екіпаж кричали та плакали, намагаючись вибратися з корабля, який почав тонути.

Пасажирське судно American Heritage може вмістити до 150 гостей і має ресторан зі скляними стінами, фітнес-центр і три лаунжі для гостей. Судно, побудоване у 2015 році, має щонайменше чотири палуби.

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