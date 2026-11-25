Посольство США в Україні оновило попередження для американських громадян із закликом утриматися від поїздок до України через війну, російські ракетні та дронові атаки. Там нагадали про правила воєнного стану, особливості для осіб із подвійним громадянством та алгоритм дій під час повітряних тривог.

Про це повідомило Посольство США в Україні.

Посольство США оновило попередження щодо поїздок до України

У Посольстві США нагадали, що російські ракетні атаки та удари безпілотників продовжують загрожувати всім регіонам України, а обстріли можуть статися будь-коли з обмеженим попередженням або взагалі без нього.

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У зв’язку з цим громадянам США рекомендують:

утриматися від поїздок через російсько-українську війну;

враховувати обмеження воєнного стану, чоловікам віком від 23 до 60 років, які мають громадянство України (зокрема тим, хто має подвійне громадянство), може бути заборонено виїзд із країни, а під час дії воєнного стану їх можуть зобов’язати вступити до армії;

американцям в Україні слід увімкнути сповіщення у застосунку Повітряна тривога, заздалегідь знати, де розташоване найближче укриття, а також дотримуватися правил воєнного стану;

громадянам США радять зареєструватися в Програмі реєстрації мандрівників Smart Traveler (STEP) для отримання оперативних оновлень від посольства.

Як зазначається, змін у роботі Посольства США та призначенні зустрічей наразі немає. Водночас на американських державних службовців поширюються суворіші обмеження щодо пересування, комендантської години та діяльності, ніж загальні обмеження українського уряду під час воєнного стану.

Зокрема, урядовці США повинні отримувати спеціальний дозвіл для поїздок за межі Києва через безпекові ризики.

Рекомендований алгоритм дій під час атак

У посольстві оприлюднили детальний перелік дій для громадян США, які перебувають в Україні:

завантажити застосунок для оповіщення про повітряну тривогу та заздалегідь визначити найближчі укриття ще до оголошення тривоги;

негайно прямувати в укриття після сигналу повітряної тривоги;

якщо видно або чутно безпілотник чи ракету — не виходити на вулицю, сховатися, триматися подалі від вікон і дверей (за правилом щонайменше двох стін між людиною та вулицею);

пам’ятати, що навіть у разі перехоплення ракети чи дрона уламки, які падають, можуть завдати травм або пошкоджень;

тримати під рукою заряджені засоби зв’язку, стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ, виконувати вказівки українських посадовців і служб швидкого реагування;

після обстрілу триматися подалі від будь-яких уламків та ознайомитися з переліком того, що Державний департамент США може і не може зробити у кризовій ситуації.

Оновлення рекомендацій відбулося на тлі чергових масованих повітряних атак РФ по українських регіонах.

Зокрема, у ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема 66 реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Сили ППО збили або подавили 88 ворожих цілей, серед яких 47 реактивних Shahed.

Напередодні, ввечері 24 листопада, російські війська атакували Ковельський район на Волині реактивними безпілотниками типу Shahed, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей та виникли пожежі.

Крім того, вранці 25 листопада РФ завдала удару по Шевченківському району Запоріжжя. Там кількість поранених зросла до трьох людей, пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі, а в регіоні через обстріли енергетичної інфраструктури фіксуються масштабні відключення електропостачання.

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