Засновники Instagram йдуть з компанії – причина

Засновники Instagram Кевін Сістром і Майк Крігер оголосили про відхід з компанії в найближчі тижні,

Про це повідомляє The New York Times і підтвердив Сістром в блозі сервісу.

Кевін Сістром обіймав посаду генерального директора Instagram, а Крігер — технічного директора.

Сістром в блозі зазначив, що він і Крігер планують відпочити від справ, щоб заново вивчити свою цікавість і творче начало. За його словами, співзасновники компанії залишаються задоволені перспективами Instagram і Facebook.

Творці Instagram не назвали точних причин відходу. Однак Bloomberg з посиланням на джерела розповів, що Сістром і Крігер пішли у відставку через розбіжності з гендиректором Facebook Марком Цукербергом.

Читайте: Facebook запускає у стрічку більше місцевих новин

За даними видання, співзасновникам фотосервісу не подобалося підвищена увага з боку Цукерберга, тоді як вони хотіли зберегти незалежність від головної компанії.

Засновник Facebook назвав Сістрома і Крігера видатними лідерами, побажав їм найкращого і зазначив, що з нетерпінням чекає, що вони побудують далі.

Крігер заснував Instagram в 2010 році, незабаром до нього приєднався Систром. Facebook придбав фотосервіс у 2012 році за мільярд доларів. Зараз соцмережа налічує більше мільярда користувачів.

До слова, мільярдер Джордж Сорос заявив, що соцмережі Facebook і Google представляють загрозу для суспільства через те, що роблять людей залежними.