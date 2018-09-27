Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в грубому порушенні міжнародних норм.

Про це вона заявила під час виступу на 73-й сесії Генасамблеї ООН, повідомляє Express.UK.

– Я попереджаю Володимира Путіна про те, що міжнародне співтовариство готове вжити жорстких заходів проти Росії і її союзників, якщо вони будуть продовжувати використовувати хімічну зброю, – заявила Мей.

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Також вона застерегла, що якщо демократичні держави не зможуть вжити заходів, то вони дадуть дорогу екстремістам, таким як ІДІЛ, комуністи і фашисти.

– Ми прийняли відповідні заходи з нашими союзниками, і ми продовжимо робити необхідні кроки для забезпечення нашої колективної безпеки, – заявила Мей, маючи на увазі розслідування отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Нагадаємо, санкції проти Росії у справі Скрипаля не вводитимуться до завершення Brexit.

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