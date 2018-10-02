Влада Франції посилює контроль на національних кордонах через небезпеку того, що Велика Британія може вийти з ЄС без угоди між Лондоном і Брюсселем.

Про це заявив міністр з питань бюджету Франції Жеральд Дарманен.

– Ми повинні готуватися до гіршого – до того, що в березні не буде правових відносин з Великою Британією, – сказав Дарманен.

За його словами, Франція має намір прийняти на службу ще 700 осіб для роботи в митних і прикордонних відомствах.

– Відхід Великої Британії з єдиного ринку, очевидно, матиме негативні наслідки, – додав він.

Як відомо, Велика Британія і ЄС домовилися про терміни перехідного періоду щодо Brexit.

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