Велика Британія звинуватила ГРУ Росії в організації “невибіркових і безрозсудних” кібератак по всьому світу, спрямованих проти політичних інститутів, бізнесу, медіа та спорту.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант, передає Bloomberg.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) підкреслює, що ГРУ Росії, “яка діяла під назвами Fancy Bear, Pawnstorm і Tsar Team, “майже напевно” несе відповідальність за ряд серйозних хакерських нападів на країни, включаючи США, Британію і саму РФ.

Серед нападів – кібератака на Національний комітет Демократичної партії США в 2016 році.

Читайте: Масштабна кібератака в Україні – США розповіли деталі

– Дії ГРУ РФ є невибірковими та безрозсудними: вони намагаються підривати і втручатися у вибори в інших країнах, вони навіть готові нашкодити російським компаніям і громадянам РФ. Ми разом з нашими союзниками будемо викривати і відповідати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність, – заявив Хант.

До слова, СБУ заблокувала кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів МОЗ України.

Фото: dreamstime.