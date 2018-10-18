США мають намір вийти зі Всесвітнього Поштового Союзу (UPU) через несправедливі тарифи.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на представника адміністрації президент США Дональда Трампа.

У Вашингтоні незадоволені тим, що союз встановив занижені збори для невеликих посилок з Китаю і ряду інших країн. Таким чином,через кордон можна відправляти невеликі посилки в США за тарифами нижчими, ніж встановлені для американських поштових служб.

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У Білому домі вважають таку систему несправедливою, так як вона грає проти американських компаній і дозволяє Китаю наповнювати ринок США дешевими товарами.

В адміністрації Трампа уточнюють, що остаточне рішення про терміни виходу із Всесвітнього поштового союзу ще не прийнято, Держдепартамент і UPU протягом цього року будуть проводити консультації. Якщо США доб’ються поступок для себе, то відкличуть заяву про вихід з організації.

Нагадаємо, минулого року США повідомили ЮНЕСКО про вихід з цієї організації.

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