Поліція Естонії почала роздавати водіям-лихачам листівки з пропозицією стати донорами органів.

Про це повідомили Інтерфаксу в Департаменті поліції та прикордонної охорони.

– На деяких перевищуючих граничну швидкість водіїв не діє ні бесіда, ні покарання. Мета цих карток-змусити водія задуматися про можливий наслідок своєї поведінки. Якщо водій вирішив, що постійне перевищення швидкості – його спосіб життя, то ми радимо йому заповнити волевиявлення для пожертвування своїх органів і тканин, якщо поспіх матиме найважчі наслідки, – розповіла провідний працівник охорони правопорядку департаменту поліції і прикордонної охорони Сірле Лойго.

Вона зазначила, що більша частина донорських органів отримана від людей, які загинули в ДТП.

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Лойго не виключила, що якщо водій вважає за краще жити на межі, то в якийсь момент він цю межу перейде, піддавши небезпеці життя як своє, так і пасажирів.

– Вони можуть стати донорами органів. Якщо ж людина не зареєструвалася в якості донора органів, то це важке рішення повинні приймати біля лікарняного ліжка близькі. Прийняття емоційно такого важкого рішення несправедливо перекладати на скорботних родичів, зроби це сам. Можливо, у цієї людини буде можливість врятувати когось іншого, – сказала Лойго.

Департамент поліції попередив, що настала осінь з її дощами, снігом і слизькими дорогами, яка становить для водіїв особливу небезпеку. Це слід враховувати не тільки любителям швидкої їзди, але і всім водіям.

До слова, минулого року в Естонії з’явилися автобуси без водіїв.

Фото: dreamstime.