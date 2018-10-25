Бомби, відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком і осколками скла.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на слова анонімного американського чиновника.

За словами джерела, пристрої були виготовлені з ПВХ-труби довжиною близько шести дюймів (12 см) і покриті чорною стрічкою. Усередині труби був порошок і осколки скла. Він не уточнив, чи є порошок вибуховим.

На кожному пристрої також була невелика батарея, схожа на батарею годинника.

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Як зазначає агентство, чиновник побажав залишитися анонімом: він розглядав рентгенівські знімки пристрою і не мав права обговорювати поточне розслідування.

Як повідомлялося, у будинку Гілларі та Білла Клінтонів знайшли бомбу. Ще одна посилка з бомбою повинна була надійти Бараку Обамі, але її перехопили.

Раніше, 22 жовтня, аналогічний пристрій знайшли в поштовій скриньці біля нью-йоркського будинку мільярдера Джорджа Сороса.

Фото: Twitter/ABC.