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США відправляють 800 військових на кордон з Мексикою для захисту від мігрантів

Пентагон відправить 800 військових, щоб посилити захист південної межі США і уникнути небажаного потоку мігрантів з Латинської Америки.

Про це повідомляє USA Today.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що готовий викликати військових, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією національного масштабу.

– Адміністрація розглядає широкий спектр адміністративних, правових і законодавчих можливостей для вирішення кризи, викликаної масовою нелегальною імміграцією. В даний час ніяких рішень прийнято не було. Ми також не будемо прогнозувати, які точні стратегії будуть або не будуть застосовані, – заявив офіційний представник Білого дому.

На даний момент на південному кордоні з Мексикою вже працюють близько 2 тисяч нацгвардейцев, яким надішлють підмогу з різних підрозділів в кількості 800 осіб.

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Глава Пентагону Джеймс Меттіс планує сьогодні підписати відповідну постанову.

Як відомо, минулого тижня тисячі мігрантів з Південної Америки перейшли річку між Мексикою і Гватемалою в надії дістатися до США і врятуватися від голоду і безробіття.

Але президент країни не збирається приймати мігрантів і пригрозив учасникам каравану сутичкою з професійними військовими.

До слова, 20 жовтня атомний авіаносець США Harry Truman вперше з 1991 року перетнув Північне полярне коло і увійшов у арктичні води.

Фото: dreamstime.

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