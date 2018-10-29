Міністерство оборони США відправить на мексиканський кордон ще 5 тисяч військових.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Пентагон відправить 800 військових, щоб посилити захист південної межі США і уникнути небажаного потоку мігрантів з Латинської Америки.
Президент США Дональд Трамп заявляв про те, що готовий викликати військових, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією національного масштабу.
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На даний момент на південному кордоні з Мексикою вже працюють близько 2 тисяч нацгвардійців, яким надішлють підмогу з різних підрозділів в кількості 800 осіб.
Фото: dreamstime.
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