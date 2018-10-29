Президент США Дональд Трамп звинуватив у брехні і назвав “ворогами народу” американські ЗМІ, які критикують його позицію.

Про це він заявив у серії повідомлень у Twitter.

– Великий гнів в нашій країні викликаний частково неточними і навіть помилковими повідомленнями новин. ЗМІ фейкових новин (the Fake News Media – Ред.), справжні вороги народу, повинні припинити відкриту і неприховану ворожнечу і повідомляти новини точно і справедливо, – написав глава Білого дому.

У наступному повідомленні він висловив переконання, що це допоможе “загасити пожежу” гніву і обурення, а також досягти миру і гармонії між усіма сторонами.

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– Фейкові новини повинні припинитися! – підкреслив Трамп.

Повідомлення президента Трампа в понеділок із звинуваченнями в адресу медіа стали продовженням його демаршу проти ЗМІ, які критикують нинішню адміністрацію і республіканців і звинувачують їх у посиленні ненависті в країні.

Зокрема, днем раніше глава Білого дому написав:

– Фейкові новини роблять все можливе, щоб звинуватити республіканців, консерваторів і мене в створенні розколу і ненависті, – написав він.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що особисті телефони президента США Дональда Трампа прослуховують розвідувальні служби Росії та Китаю.