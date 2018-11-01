1 листопада працівники Google в офісах у всьому світі влаштували акцію протесту, вимагаючи змінити ставлення до жінок у корпорації.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Працівники, які беруть участь в акції протесту, залишають свої робочі місця в 11.00 за місцевим часом.

На столі вони залишають записку для колег: “Я не на місці, оскільки разом з іншими співробітниками Google беру участь в акції протесту проти сексуальних домагань, непристойної поведінки, непрозорої політики і культури поведінки на робочому місці, яка не підходить для усіх”.

Серед вимог, які висувають учасники акції, зокрема, скасувати положення про примусовий арбітраж, яке часто вносять у контракти в компаніях Кремнієвої долини. Таке положення передбачає, що будь-які суперечки потрібно вирішувати всередині компанії, а не через суд чи іншим способом.

Критики примусового арбітражу стверджують, що цей захід використовують не тільки для збереження репутації компанії і особи, яку звинувачують, але і для того, щоб змусити жертву мовчати, адже таким чином вона не може подати апеляцію на прийняте рішення або зробити подальші дії.

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Керівництво Google обіцяє прислухатися до пропозицій працівників щодо поліпшення політики компанії, щоб втілити їхні ідеї в життя.

Минулого тижня стало відомо про те, що один з менеджерів компанії, творець платформи Android Енді Рубін мав позашлюбний зв’язок з однією зі співробітниць, яку він схиляв до орального сексу в 2013 році.

Через кілька днів після публікації розслідування Рубін взяв відпустку в компанії Essential для “вирішення особистих справ”. Також розробник написав у своєму блозі, що заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

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