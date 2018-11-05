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Польща заборонить в’їзд іноземцям без щеплень

Влада Польщі планує заборонити іноземцям в’їзд в країну без вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський, передає Rzeczpospolita.

Таке рішення може бути прийнято через поширення кору, яку могли завезти зі сходу.

Лукаш зазначив, що вакцинація захищає на 95% і ризиків епідемії немає.

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За словами головного санітарного інспектора Ярослава Пінкаса, “своєї” кору в Польщі давно немає.

Він заявив, що іноземці, які тривалий час перебувають в країні, також повинні бути вакциновані, особливо ті, хто працює з дітьми.

– Зараз ми разом з міністром внутрішніх справ і адміністрацією працюємо над розробкою раціональних правил. Однак це має відбуватися дуже тактовно, – сказав Пінкаc.

До слова, у Мазовецькому воєводстві 18 осіб захворіли на кір. 12 з них вже одужали.

Фото: dreamstime.

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