Компанія Boeing розішле попередження про небезпеку нових моделей Boeing-737 MAX. Через помилкові показання системи контролю польоту літаки можуть йти в піке.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Попередження ґрунтується на попередніх результатах розслідування аварії літака Lion Air в Індонезії 29 жовтня.

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З’явилася інформація, що через неконтрольоване порушення обтікання крила потоком повітря Boeing-737 MAX можуть опускати ніс вниз.

У розісланому попередженні міститимуться вказівки пілотам, як діяти в цих умовах.

Нагадаємо, в Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилися 188 осіб. Факти ICTV зібрали головні новини про катастрофу.

Фото: dreamstime.