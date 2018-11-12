Північна і Південна Кореї почали виконувати умови історичної домовленості і 11 листопада приступили до демонтажу 20 постів на спільному кордоні.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на міністерство оборони в Сеулі.

Згідно з угодою, укладеною у жовтні між Сеулом і Пхеньяном, в демілітаризованій буферній зоні з кожного боку кордону буде знесено по десять прикордонних постів, ще по одному посту там залишиться.

У довгостроковій перспективі будуть знесені всі пости. На даний момент КНДР має близько 160 прикордонних постів, Південна Корея – близько 60.

Сторони також планують відвести всю вогнепальну зброю з Об’єднаної зони безпеки у Пханмунджомі і скоротити кількість співробітників до 35 осіб.

Угода включає в себе припинення “всіх ворожих дій” і введення заборони на польоти навколо кордону.

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Нагадаємо, як лідери КНДР і Південної Кореї Кім Чен Ин і Мун Чже Ін оголосили, що між країнами більше не буде війни.

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