23 тисячі працівників найбільших аеропортів Німеччини влаштували страйк з вимогою підняти їм зарплату до 20 євро на годину. Сотні авіарейсів були скасовані.

Працівники найбільших аеропортів Німеччини вимагають підняти їм зарплату до 20 євро на годину, пише профспілка Ver.di.

У профспілці вимагають введення єдиної федеральної тарифної сітки, яка передбачає оплату 20 євро за годину роботи. Зараз оплата становить 17,12 євро на годину. Роботодавці заявили, що готові підняти оплату праці на 40 центів, але в профспілці цю пропозицію відкинули.

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Страйки відбуваються в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига та Мюнхена.

В аеропортах Ганновера і Бремена страйк розпочнеться о 00.00 за місцевим часом і триватиме добу. У Лейпцигу з 4.00 до 18.00, в Дрездені – з 3.00 до 21.00, в Ерфурті – з 6.00 до 22.00, у Франкфурті-на-Майні – з 2.00 до 20.00.

Наступний раунд переговорів відбудеться 23 січня.

Нагадаємо, 10 грудня в Німеччині залізничники влаштували страйк з вимогою підвищити зарплати.

Фото: Christian Charisius/dpa Bildfunk.