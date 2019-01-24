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Шатдаун у США може затягнутися до весни – The Washington Post

У Білому домі не виключають, що шатдаун може тривати до квітня 2019 року.

белый дом

Шатдаун в США може затягнутися до квітня 2019 року, пише газета The Washington Post.

За інформацією видання, вже зараз в Білому шукають програми, які можуть звести до мінімуму негативний вплив кризи на працівників, якої вона торкнулася. Зазначається, що це стосується майже 800 тис. осіб.

ДивітьсяШатдаун у США: Конгрес ухвалив новий тимчасовий бюджет

В. о. глави апарату Білого дому Мік Малвені вже направив запит главам міністерств і зажадав скласти перелік програм, які потрапили під удар.

Раніше Факти ICTV писали чим закінчиться шатдаун і як вплине на долар.

Фото: dreamstime.

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