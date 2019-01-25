Хуан Гуаїдо, який проголосив себе президентом Венесуели, запропонував амністію всім, хто перейде на бік мітингуючих.
Хуан Гуаїдо запропонував амністію всім, хто перейде на бік мітингуючих, про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Univision.
Гуаїдо запропонував амністію Ніколасу Мадуро, якщо він добровільно покине пост президента.
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За його словами, амністія буде представлена всім, хто стане на бік закону для відновлення конституційного порядку.
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали всю інформацію про події, що відбуваються у Венесуелі.
Фото: tofranku/Instagram.
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