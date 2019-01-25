PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Протесты в Венесуэле: Гуаидо предложил Мадуро амнистию за отказ от власти/

Протести у Венесуелі: Гуаїдо запропонував Мадуро амністію за відмову від влади

Хуан Гуаїдо, який проголосив себе президентом Венесуели, запропонував амністію всім, хто перейде на бік мітингуючих.

гуаидо

Хуан Гуаїдо запропонував амністію всім, хто перейде на бік мітингуючих, про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Univision.

Гуаїдо запропонував амністію Ніколасу Мадуро, якщо він добровільно покине пост президента.

Читайте: Хуан Гуаїдо: хто такий самопроголошений президент Венесуели

За його словами, амністія буде представлена всім, хто стане на бік закону для відновлення конституційного порядку.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали всю інформацію про події, що відбуваються у Венесуелі.

Фото: tofranku/Instagram.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ситуація у Венесуелі: Радбез ООН скликає засідання – ЗМІ
Це переворот! Армія Венесуели заявила про підтримку Мадуро
Мільйони венесуельців сказали “ні” Мадуро – Порошенко
Протести, повалення Мадуро, новий президент: що відбувається у Венесуелі
Протести у Венесуелі: м’яка фаза державного перевороту
Хуан Гуаїдо: хто такий самопроголошений президент Венесуели
Протести у Венесуелі: загинули 16 людей
Протести у Венесуелі: США відмовили Мадуро у праві розривати дипвідносини
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка