Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні не захотіла коментувати слова президента України Петра Порошенка про заявку на вступ України до ЄС у 2024 році.

Федеріка Могеріні відмовилася коментувати слова Порошенко про заявку на вступ України в ЄС в 2024 році, її виступ опублікував сайт Європейської служби зовнішніх зв’язків.

За її словами, в України і Євросоюзу є план 20 досягнень східного партнерства до 2020 року.

– Я б не стала коментувати те, що станеться в 2024 році, але у нас є ближчі цілі, – сказала вона.

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Також дипломат нагадала, що за час співпраці було підписано угоду про зону вільної торгівлі України з ЄС, Угода про асоціацію і був введений безвізовий режим.

Вона зазначила, що Україна досягла результатів, які неможливо було б уявити 10 років тому.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна збереже свій напрямок розвитку для вступу в ЄС і НАТО і 2024 року подасть заявку на вступ до Європейського союзу.