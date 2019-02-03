У провінції Ель-Мінья на південь від Каїра (Єгипет) археологи знайшли гробницю з 50 муміями, 12 з них – діти.

У Єгипті археологи знайшли гробницю з 50 муміями, 12 з них – діти, повідомляє міністерство у справах старожитностей Єгипту.

Знайдену гробницю вже назвали найбільшою у 2019 році.

У ній знаходилося 50 мумій епохи правління династії Птолемеїв (IV—I століття до нашої ери).

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Вони були знайдені в сімейному некрополі всередині 9-метрових похоронних камер в районі Туна-Ель-Габал. Тіла були частково обгорнуті в лляні тканини, деякі лежали на підлозі склепу, інші – в кам’яних або дерев’яних трунах.

На думку археологів, ці мумії мають змішаний статевий склад. Вони представляли верхівку середнього класу єгипетського суспільства і займали важливі посади.





























12 дітей: у Єгипті знайшли гробницю з 50 муміями / 7 фотографий

До речі, у Китаї в провінції Хенань виявили поховання, в якому знаходилися мумії двох людей. Знахідці 500 років.