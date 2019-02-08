Понад 50 тис. людей захворіли і 300 людей померли від кору на Мадагаскарі, починаючи з жовтня 2018 року.
Понад 50 тис. людей захворіли і 300 людей померли від кору на Мадагаскарі, починаючи з жовтня 2018 року, пише CNN.
За інформацією видання, померлі, в основному діти.
Кір виникла у всіх великих містах острівної держави біля узбережжя Східної Африки.
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Медики заявили, що поширення захворювання відбувається через недостатню вакцинацію населення-менше 50%.
Зараз уряд проводить масову вакцинацію населення.
Нагадаємо, в Україні на кір у 2018 році захворіло понад 53 тис. осіб. Це більше, ніж у всіх країнах Європи.
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