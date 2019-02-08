PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / На Мадагаскарі 300 осіб померли від кору/

На Мадагаскарі 300 осіб померли від кору

Понад 50 тис. людей захворіли і 300 людей померли від кору на Мадагаскарі, починаючи з жовтня 2018 року.

кір в україні

Понад 50 тис. людей захворіли і 300 людей померли від кору на Мадагаскарі, починаючи з жовтня 2018 року, пише CNN.

За інформацією видання, померлі, в основному діти.

Кір виникла у всіх великих містах острівної держави біля узбережжя Східної Африки.

Читайте: Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Медики заявили, що поширення захворювання відбувається через недостатню вакцинацію населення-менше 50%.

Зараз уряд проводить масову вакцинацію населення.

Нагадаємо, в Україні на кір у 2018 році захворіло понад 53 тис. осіб. Це більше, ніж у всіх країнах Європи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі
Найгірший сценарій епідемії кору – ще більше смертей
У Львові школярка впала в кому через ускладнення після кору
Повінь на Мадагаскарі: загинуло 9 людей
Грузія оголосила про епідемію кору
До топ-10 загроз людству ВООЗ увійшла відмова від щеплень
У переможниці конкурсу краси на сцені загорілася перука
Важливість покращення інвестиційної політики Америки в Африці – інтерв’ю з Юрієм Ванетіком
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка