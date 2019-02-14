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В Аргентині скасували субсидії: люди вимагають ввести режим продовольчого НС

У містах Аргентини проходять мітинги з вимогою людей до уряду ввести режим продовольчого надзвичайного стану з-за зростання цін у країні.

аргентина

У містах Аргентини проходять мітинги з вимогою людей до уряду ввести режим продовольчого надзвичайного стану через зростання цін у країні, пише La Nacion.

За словами одного з лідерів активістів в Буенос-Айресі Даніеля Менендеса, країна зіткнулася з голодом і це є найгіршою ситуацією з часів кризи 2001 року.

З 2015 року, коли президентом став Маурісіо Макрі, в Аргентині ціни на електроенергію зросли на 2,1%, ціни на газ – на 3%.

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В уряді це пояснили скасуванням великої кількості субсидій, введених колишньою адміністрацією.

У 2018 році в Аргентині сталася сильна економічна криза, що змусила уряд взяти позику у МВФ в $56 млрд.

Раніше у Нацбанку спрогнозували вплив від виплат субсидій грошима на рівень інфляції в Україні.

Фото: La Nacion

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