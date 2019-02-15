PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / У Франції інкасатор втік з роботи з €3,4 млн/

У Франції інкасатор втік з роботи з €3,4 млн

У передмісті Парижа (Франція) інкасатор втік під час роботи, прихопивши з собою €3,4 млн.

евро

У передмісті Парижа інкасатор втік, прихопивши з собою €3,4 млн, пише BBC.

За інформацією видання, троє інкасаторів повинні були доставити гроші в одне з відділень компанії з переказу коштів.

Двоє інкасаторів пішли з грошима у відділення, третій повинен був залишатися в автомобілі.

Після повернення було виявлене зникнення машини разом з водієм.

ЧитайтеУ Парижі викрали одну з робіт художника Бенксі

Автомобіль було знайдено в парі кварталів від місця зникнення. Його двері були відкриті, а гроші пропали.

Поліція змогла затриманий 27-річного Едріана Дербеса в одній з квартир Ам’єна. Він намагався вистрибнути з вікна з декількома сумками з грошима. У цій справі затримано ще три особи.

До слова, €1,5 млн від суми ще не знайдені.

До слова, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Фото: dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Штраф €68! Мер міста у Франції заборонив собачий гавкіт
У Парижі чоловікові відірвало руку під час сутички з жовтими жилетами (18+)
Грип у Франції вбив понад тисячу людей
Масштабна пожежа в Парижі: десять загиблих, десятки постраждалих
Крісло під Макроном і досі хитається: 12-й тиждень протестів у Франції
Сльозогінний газ і авто у вогні: 12-й тиждень протестів жовтих жилетів у Франції
Стрілянина на Корсиці: чоловік вбив одну і поранив п’ятьох осіб
Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка