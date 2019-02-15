У передмісті Парижа (Франція) інкасатор втік під час роботи, прихопивши з собою €3,4 млн.

У передмісті Парижа інкасатор втік, прихопивши з собою €3,4 млн, пише BBC.

За інформацією видання, троє інкасаторів повинні були доставити гроші в одне з відділень компанії з переказу коштів.

Двоє інкасаторів пішли з грошима у відділення, третій повинен був залишатися в автомобілі.

Після повернення було виявлене зникнення машини разом з водієм.

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Автомобіль було знайдено в парі кварталів від місця зникнення. Його двері були відкриті, а гроші пропали.

Поліція змогла затриманий 27-річного Едріана Дербеса в одній з квартир Ам’єна. Він намагався вистрибнути з вікна з декількома сумками з грошима. У цій справі затримано ще три особи.

До слова, €1,5 млн від суми ще не знайдені.

До слова, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Фото: dreamstime