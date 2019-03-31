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Танки Ізраїлю атакували бойовиків у секторі Газа у відповідь на обстріл

Ізраїль обстріляв з танків пости бойовиків сектора Газа у відповідь на ракетну атаку.

израиль

Ізраїльська армія завдала удару по постах палестинських бойовиків в сектора Газа у відповідь на ракетну атаку.

Зазначається, що в Ешкольській обласній раді зафіксували п’ять пусків ракет по ізраїльській території.

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Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила про атаці по позиціях ХАМАС у секторі Газа, їх обстріляли з танків.

– Танки Армії оборони Ізраїлю щойно атакували кілька позицій терористичної організації ХАМАС у секторі Газа у зв’язку з ракетним обстрілом ізраїльської території, – йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Поки нічого не відомо про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, 25 березня ракета великої дальності потрапила в житловий будинок в селищі Мішмерет у Ізраїлі. Поранення отримали мінімум сім осіб.

Наступного дня Ізраїль завдав серію ударів по цілях у секторі Газа. Постраждали семеро осіб.

Джерело: Армія оборони Ізраїля/Twitter

Фото: Армія оборони Ізраїля/Twitter

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