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Вибори в Ізраїлі: суперники Нетаньяху і Ганц одночасно оголосили про перемогу

В Ізраїлі пройшли позачергові парламентські вибори. Після підрахунку 90% голосів Лікуд Біньяміна Нетаньяху випереджає Кахоль Лаван Бені Ганц на один мандат.

Вибори в Ізраїлі: суперники Нетаньяху і Ганц одночасно оголосили про перемогу

На парламентських виборах в Ізраїлі Лікуд Біньяміна Нетаньяху випереджає Кахоль Лаван Бені Ганц на один мандат.

За підсумком підрахунку 90% бюлетенів Лікуд отримує 37 мандатів, Кахоль Лаван – 36.

Після публікації результатів екзит-полів, Нетаньяху оголосив про перемогу.

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– Правий табір на чолі з Лікудом здобув переконливу перемогу. Я дякую громадянам Ізраїлю за надану довіру, – написав він у Twitter.

Також він заявив, що вже сьогодні займеться формуванням правого уряду.

Лідер опозиційного блоку Кахоль-Лаван Бені Ганц також виступив з переможною промовою і пообіцяв бути прем’єр-міністром для всіх.

Остаточні результати виборів буде оприлюднено не раніше 11 квітня.

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Вибори в Ізраїлі: суперники Нетаньяху і Ганц одночасно оголосили про перемогу / 3 фотографии

До слова, президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю.

Джерело: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il

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