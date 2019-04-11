Президент Білорусі Олександр Лукашенко різко відреагував на рішення Росії щодо закриття ринку для білоруських товарів з санкціями.

Олександр Лукашенко висловив незадоволення щодо дій Росії, яка збільшує санкційний список для білоруських товарів.

Він заявив, що Росія сама знаходиться під санкціями та ще й намагається воювати такими ж методами з найближчими союзниками.

Олександр Лукашенко також зазначив, що подібні санкції і невдоволення білоруською продукцією закривають для країни ринок.

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На думку президента Білорусі, те добро, яке країна робить для РФ, постійно обертається злом.

Там вже знахабніли до такої міри, що починають нам викручувати руки, – заявив Олександр Лукашенко.

Він доручив вжити відповідні заходи і розібратись у ситуації.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Лукашенко висунув Путіну умови союзу з Росією.

Джерело: БЕЛТА