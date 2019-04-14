Група акціонерів Facebook зажадала зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів компанії.

Марка Цукерберга хочуть зняти з посади голови ради директорів Facebook через втрату 40% оціночної вартості компанії, йдеться в заяві акціонерів компанії.

Відповідальність за ці втрати покладають на Цукерберга, який, на їхню думку, одноосібно керує компанією.

Акціонери зазначили, що він контролює 51% голосів, хоча йому належить лише 13% акцій.

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Вони зазначили, що для оптимізації роботи необхідно обрати незалежного голову ради директорів Facebook. Цукерберг займає цю посаду з 2012 року і у цей же час займає пост генерального директора.

Серед причин, які призвели до втрати вартості компанії називають: втручання Росії у вибори в США, поширення на базі Facebook неправдивої інформації, скандал з Cambridge Analytica.

Збори, де буде обговорюватися дане питання намічено на 30 травня.

До слова, нещодавно у США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Джерело: Комісія з цінних паперів і бірж США