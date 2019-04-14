PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини

Акціонери Facebook вимагають зняти Цукерберга з посади голови ради директорів

Група акціонерів Facebook зажадала зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів компанії.

цукерберг

Марка Цукерберга хочуть зняти з посади голови ради директорів Facebook через втрату 40% оціночної вартості компанії, йдеться в заяві акціонерів компанії.

Відповідальність за ці втрати покладають на Цукерберга, який, на їхню думку, одноосібно керує компанією.

Акціонери зазначили, що він контролює 51% голосів, хоча йому належить лише 13% акцій.

Читайте: #СилаFacebook: як потрапити у політику чи хоча б на екрани ТБ

Вони зазначили, що для оптимізації роботи необхідно обрати незалежного голову ради директорів Facebook. Цукерберг займає цю посаду з 2012 року і у цей же час займає пост генерального директора.

Серед причин, які призвели до втрати вартості компанії називають: втручання Росії у вибори в США, поширення на базі Facebook неправдивої інформації, скандал з Cambridge Analytica.

Збори, де буде обговорюватися дане питання намічено на 30 травня.

До слова, нещодавно у США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Джерело: Комісія з цінних паперів і бірж США

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Facebook зупинив всю політрекламу в Україні перед виборами
Facebook створить спеціальний центр для боротьби з фейками
Теракт у Новій Зеландії: соцмережі видаляють відео розстрілу
Два топ-менеджери Facebook звільнилися після збою в соцмережі
Збій в роботі Facebook і Instagram став наймасштабнішим в історії соцмереж
У роботі Facebook і Instagram стався масштабний збій
Facebook подав до суду на двох українців через популярні тести у соцмережі
Facebook 15 років! Найгучніші скандали та факти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка