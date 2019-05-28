На півночі Косово почалися сутички між сербами і місцевою поліцією, що проживають там.

Проживаючі на півночі Косово серби звели барикади і чинять опір діям місцевої поліції.

На вулицях муніципалітетів Зубін-Поток і Косовська Митровиця на півночі Косово і Метохії чутні постріли та розгорнуті сили спецназу МВС Косово.

В ході штурму були поранені двоє сербів і один албанець-поліцейський. Правоохоронні органи використовують світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Також в ході перестрілки спецназу з невідомим противником було випущено близько 200 куль.

До речі, заворушення почалися після того, як у Косово заарештували 13 етнічних сербів за підозрою в причетності до організованої злочинності і вбивстві поліцейського в 2011 році.

Раніше влада Косово проголосувала за створення власної армії.

Джерело: РТС

Фото: Liveuamap