Євросоюз може призупинити дію безвізового режиму для країн Західних Балкан та Латинської Америки.

Безвізовий режим для окремих країн Західних Балкан та Латинської Америки може бути призупинений через збільшення кількості мігрантів з цих країн.

За словами єврокомісара з питань міграції Дімітріса Аврамопулоса, послання державам, громадяни яких мають право в’їжджати в ЄС без віз, недвозначне: їхня відповідальність — захищати цей привілей.

Країни можуть уникнути призупинення дії безвізу, якщо кількість мігрантів із Західних Балкан та Латинської Америки зменшиться.

Читайте: Два роки безвізу з ЄС: куди і скільки їздять українці

До слова, кількість мігрантів, які хочуть отримати притулок в ЄС, зменшилася до рівня 2014 року і становить 32,4 тис.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна готує безвіз з іще однією країною.