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ЄС може призупинити безвіз для окремих країн

Євросоюз може призупинити дію безвізового режиму для країн Західних Балкан та Латинської Америки.

ЄС може призупинити безвіз для окремих країн

Безвізовий режим для окремих країн Західних Балкан та Латинської Америки може бути призупинений через збільшення кількості мігрантів з цих країн.

За словами єврокомісара з питань міграції Дімітріса Аврамопулоса, послання державам, громадяни яких мають право в’їжджати в ЄС без віз, недвозначне: їхня відповідальність — захищати цей привілей.

Країни можуть уникнути призупинення дії безвізу, якщо кількість мігрантів із Західних Балкан та Латинської Америки зменшиться.

Читайте: Два роки безвізу з ЄС: куди і скільки їздять українці

До слова, кількість мігрантів, які хочуть отримати притулок в ЄС, зменшилася до рівня 2014 року і становить 32,4 тис.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна готує безвіз з іще однією країною.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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