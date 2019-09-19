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Трюдо вибачився за фото з чорним гримом після звинувачень у расизмі

Джастін Трюдо вибачився за знімок, опублікований редакцією журналу Time, на якому він позує з чорним гримом і в білому тюрбані.

Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за знімок, на якому він позує в образі Алладіна. Його заяву транслювали всі національні телеканали країни.

За його словами, фото було зроблено в 2001 році на одній з вечірок. У Трюдо на обличчі чорний грим, а на голові білий тюрбан.

– Я глибоко шкодую про це, я повинен був тоді добре подумати. Я прошу у канадців за це вибачення, – сказав він.

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Прем’єр сказав, що тоді не думав, що костюм можна буде пов’язати з расизмом.

Трюдо підкреслив, що все життя боровся з расизмом і був прихильником толерантності.

Нагадаємо, 18 вересня журнал Time опублікував знімок 2001 року, на якій Трюдо стоїть в оточенні чотирьох жінок з чорним гримом на обличчі. Фото було зроблено на закритій вечірці під назвою Арабська ніч в приватній школі, де тоді викладав Трюдо.

Фото: Dreamstime

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