Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за знімок, на якому він позує в образі Алладіна. Його заяву транслювали всі національні телеканали країни.

За його словами, фото було зроблено в 2001 році на одній з вечірок. У Трюдо на обличчі чорний грим, а на голові білий тюрбан.

Прем’єр сказав, що тоді не думав, що костюм можна буде пов’язати з расизмом.

Трюдо підкреслив, що все життя боровся з расизмом і був прихильником толерантності.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada’s Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

— TIME (@TIME) 18 сентября 2019 г.