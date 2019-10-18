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У Нідерландах у батька, який утримував дітей у підвалі 9 років, знайшли велику суму грошей

У провінції Дренте в Нідерландах заарештований 67-річний батько сім’ї, яка з 2010 року жила в підвалі на ізольованій фермі.

нидерланды

У Дренте (Нідерланди) заарештований 67-річний Герріт Ян ван Д., який є батьком сім’ї, що дев’ять років жила в підвалі в очікуванні кінця світу.

Під час обшуку будинку була виявлена велика сума грошей.

Чоловіка підозрюють у незаконному позбавленні волі, відмиванні грошей та жорстокому поводженні. У поліції вважають, що люди, які проживали на фермі, перебували на ній не по своїй волі.

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Після звільнення родини, був затриманий 58-річний орендар ферми Йозеф Б. Його підозрюють у причетності до незаконного позбавлення волі та заподіянні шкоди здоров’ю. Поки він заарештований на два тижні.

До слова, Герріт-Ян ван Д. і Йозеф Б. входили до складу християнської секти мунітів. Там повідомили, що батько сім’ї був з неї виключений.

Нагадаємо, 15 жовтня в Нідерландах виявили сім’ю з семи осіб, які дев’ять років просиділи в підвалі свого будинку на фермі, чекаючи кінця світу. Там знаходився 58-річний чоловік і п’ять осіб у віці від 18 до 25 років.

Джерело: Algemeen Dagblad

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