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У Німеччині хочуть підвищити пенсійний вік до 69 років

У Німеччині хочуть підвищити пенсійний вік до 2070 року у зв’язку зі зростанням тривалості життя.

пенсионеры

Експерти Бундесбанку радять Німеччині підвищити пенсійний вік до 69 років і 4 місяців через зростання тривалості життя.

– Через демографічний розвиток система пенсійного страхування, заснована на розподілі коштів, виявиться в майбутньому під сильним тиском, особливо починаючи з середини 2020-х років, – йдеться у повідомленні.

З 2012 року в Німеччині йде процес, розтягнутого майже на 20 років, підвищення пенсійного віку.

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За цією системою, вік виходу на пенсію для народжених до 1947 року становить 65 років, для народжених в 1947 році – 65 років і 1 місяць і так далі.

Бундесбанк радить продовжити збільшення пенсійного віку, довівши його до показника 69 років і 4 місяців для тих, хто народився в 2001 році або пізніше. Це зніме навантаження з пенсійних фондів, зміцнить загальноекономічний потенціал шляхом зростання зайнятості та допоможе уникнути збільшення податку і соціальних відрахувань.

Раніше Факти ICTV писали, що з часом у Європі та США люди виходитимуть на пенсію у 70, а середня тривалість життя перевищить 100 років.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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