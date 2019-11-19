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У Сирії бронеавтомобіль РФ закидали камінням і коктейлями Молотова

Біля Кобані в Сирії місцеві жителі закидали камінням і коктейлями Молотова російський бронеавтомобіль.

коктейль молотова

18 листопада російський бронеавтомобіль Тайфун закидали камінням і коктейлями Молотова на півночі Сирії.

На відео показано, як коктейль Молотова потрапляє в машину з прапором РФ, яка стоїть на узбіччі. Вона почала від’їжджати і після цього в неї ще сильніше почали кидати каміння і ще одну запальну суміш.

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У колоні їхали броньовики російської військової поліції і турецької армії, які патрулюють частину північної Сирії. Напад на них стався після того, як турецькі військові використовували сльозогінний газ проти місцевих жителів.

Нагадаємо, 16 листопада на півночі Сирії стався теракт поблизу кордону з Туреччиною, в результаті чого загинули щонайменше 18 осіб. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

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