18 листопада російський бронеавтомобіль Тайфун закидали камінням і коктейлями Молотова на півночі Сирії.

На відео показано, як коктейль Молотова потрапляє в машину з прапором РФ, яка стоїть на узбіччі. Вона почала від’їжджати і після цього в неї ще сильніше почали кидати каміння і ще одну запальну суміш.

У колоні їхали броньовики російської військової поліції і турецької армії, які патрулюють частину північної Сирії. Напад на них стався після того, як турецькі військові використовували сльозогінний газ проти місцевих жителів.

📹 | PKK/YPG terror sympathizers attack the #Turkish–#Russia|n convoy conducting a joint patrol in #Syria‘s Ain-Al Arab

▪️The convoy was attacked with stones and molotov cocktailspic.twitter.com/W4Ic21LMrq

— EHA News (@eha_news) 18 ноября 2019 г.