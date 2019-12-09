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Червона риба, хамон і сир: чим годують журналістів на нормандському саміті

Глави України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в нормандському форматі. Під час переговорів для представників ЗМІ підготували фуршет. Чим годують журналістів на нормандському саміті – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Червона риба, хамон і сир: чим годують журналістів на нормандському саміті

Зустріч в нормандському форматі проходить 9 грудня в Парижі. Глави України, Росії, Франції та Німеччини вже зустрілися за столом переговорів.

Поки Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель спілкуються за закритими дверима, у представників ЗМІ з’явилась перерва.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

Організатори зустрічі нормандської четвірки підготували для журналістів фуршет. На столах є сендвічі з червоною рибою, хамон, м’ясна нарізка і велика кількість сирів.

Червона риба, хамон і сир: чим годують журналістів на нормандському саміті / 4 фотографии

До слова, крім переговорів у рамках нормандського формату запланована двостороння зустріч лідерів України та Росії. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на першу зустріч Путіна і Зеленського.

Фото: PavlovskyNews

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