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Видимість не перевищує метра. У Варшаві на дорозі прорвало трубу з гарячою водою

У Центрі Варшави сталося пошкодження труби центрального опалення з гарячою водою.

Видимість не перевищує метра. У Варшаві на дорозі прорвало трубу з гарячою водою

Наразі вулиця Повсіньскоя і деякі сусідні перекриті.

Утворилися великі автомобільні затори. Через велику кількість розлитої гарячої води, деякі пасажири автомобілів не можуть їх покинути. Людям допомагають рятувальники, які вже прибули на місце події.

Видимість не перевищує метра. У Варшаві на дорозі прорвало трубу з гарячою водою / 5 фотографий

– Видимість не перевищує 1-2 метра. На дорозі багато води. Є об’їзди, поліція керує рухом, – повідомляють свідки з місця події.

Очевидці також публікують у соцмережах відео аварії.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, мер міста Рафал Тшасковскій ухвалив рішення про організацію кризового штабу.

Раніше у Варшаві чоловік впав з 18-го поверху на голову юного українця.

Джерело: Gazeta Wyborcza

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