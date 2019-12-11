У Центрі Варшави сталося пошкодження труби центрального опалення з гарячою водою.

Наразі вулиця Повсіньскоя і деякі сусідні перекриті.

Утворилися великі автомобільні затори. Через велику кількість розлитої гарячої води, деякі пасажири автомобілів не можуть їх покинути. Людям допомагають рятувальники, які вже прибули на місце події.



















Видимість не перевищує метра. У Варшаві на дорозі прорвало трубу з гарячою водою / 5 фотографий

– Видимість не перевищує 1-2 метра. На дорозі багато води. Є об’їзди, поліція керує рухом, – повідомляють свідки з місця події.

Очевидці також публікують у соцмережах відео аварії.

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