Авіакатастрофа в Казахстані: список загиблих і постраждалих

В результаті авіакатастрофи в Казахстані загинули 12 осіб. Список загиблих і постраждалих – читайте на Фактах ICTV.

Список загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи Fokker-100 біля Алмати опублікувала влада Казахстану.

За даними МВС країни в авіакатастрофі загинули 12 осіб.

Відомо, що 30 осіб госпіталізовано, а 60 пасажирів вижили.

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Президент Казахстану оголосив 28 грудня днем національної жалоби.

Факти ICTV публікують список загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи в Казахстані.

Список загиблих:

Микола Астахов, 1971 року народження;

Р. Кайдаров, 1940 року народження;

Бауржан Калієв, 1974 року народження;

Базархан Карибаєв, 1974 року народження;

Марат Муратбаєв, 1961 року народження;

Абай Нурбана, 1982 року народження;

А. Ісіна

Список постраждалих:

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту і зіткнувся з двоповерховою будівлею.