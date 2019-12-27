Авіакатастрофа в Казахстані: список загиблих і постраждалих

В результаті авіакатастрофи в Казахстані загинули 12 осіб. Список загиблих і постраждалих – читайте на Фактах ICTV.
Список загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи Fokker-100 біля Алмати опублікувала влада Казахстану.
За даними МВС країни в авіакатастрофі загинули 12 осіб.
Відомо, що 30 осіб госпіталізовано, а 60 пасажирів вижили.
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Президент Казахстану оголосив 28 грудня днем національної жалоби.
Факти ICTV публікують список загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи в Казахстані.
Список загиблих:
- Микола Астахов, 1971 року народження;
- Р. Кайдаров, 1940 року народження;
- Бауржан Калієв, 1974 року народження;
- Базархан Карибаєв, 1974 року народження;
- Марат Муратбаєв, 1961 року народження;
- Абай Нурбана, 1982 року народження;
- А. Ісіна
Список постраждалих:
Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту і зіткнувся з двоповерховою будівлею.