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Авіакатастрофа в Казахстані: список загиблих і постраждалих

В результаті авіакатастрофи в Казахстані загинули 12 осіб. Список загиблих і постраждалих – читайте на Фактах ICTV.

Авиакатастрофа в Казахстане: список погибших и пострадавших

Список загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи Fokker-100 біля Алмати опублікувала влада Казахстану.

За даними МВС країни в авіакатастрофі загинули 12 осіб.

Відомо, що 30 осіб госпіталізовано, а 60 пасажирів вижили.

Читайте: Авіакатастрофа в Казахстані: перше відео з місця аварії

Президент Казахстану оголосив 28 грудня днем національної жалоби.

Факти ICTV публікують список загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи в Казахстані.

Список загиблих:

  • Микола Астахов, 1971 року народження;
  • Р. Кайдаров, 1940 року народження;
  • Бауржан Калієв, 1974 року народження;
  • Базархан Карибаєв, 1974 року народження;
  • Марат Муратбаєв, 1961 року народження;
  • Абай Нурбана, 1982 року народження;
  • А. Ісіна

Список постраждалих:

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту і зіткнувся з двоповерховою будівлею.

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