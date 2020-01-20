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Джонсон назвав Путіну умову для нормалізації відносин

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в кулуарах міжнародної конференції з Лівії в Берліні заявив, що відносини між Лондоном і Москвою не покращаться, поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність.

Читайте: Джонсон зустрічався з екс-агентом КДБ після отруєння Скрипалів – The Guardian

За його словами, така діяльність несе небезпеку для Великої Британії та її союзників і підриває безпеку англійців.

Основними темами зустрічі Джонсона і Путіна в Берліні були питання безпеки в Лівії, Сирії, Іраку та Ірані.

Раніше екс-прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що світові санкції щодо Росії, що послідували після анексії Криму, болісно вдарили по економіці РФ.

Джерело: Deutsche Welle

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